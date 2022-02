OM: Complotdenker Wouter Raatgever plande ontsnapping vanuit cel

Complotdenker Wouter Raatgever was een ontsnapping aan het voorbereiden ‘mocht hij worden weggestopt in de psychiatrie’. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens het OM is in de cel van de veroordeelde complotdenker een brief gevonden, waarin plannen staan om te ontsnappen. Die plannen waren concreet, zegt de officier van justitie. ,,Uit de brief blijkt ook dat hij zijn gedachtegoed nog steeds aanhangt.” Het is niet bekend of Raatgever van plan was om uit de gevangenis te ontsnappen of uit het Pieter Baan Centrum (PBC), waar hij binnenkort wordt onderzocht.

Volgens de advocaat van Raatgraver dateert de brief van 20 november. ,,Het is dus oud nieuws, wat in die brief staat. Inmiddels kijkt hij juist uit naar de afleiding die het PBC biedt”, aldus de raadsman.

Complotdenker Raatgever werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, voor opruiing en bedreiging van onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij werd eind september aangehouden in zijn cel op basis van nieuwe, soortgelijke verdenkingen en smaad en laster.

Joost Knevel

Ook complotdenker Joost Knevel uit Bodegraven verscheen vandaag voor de rechter. Knevel is ervan overtuigd dat hij in zijn jeugd misbruikt is door Van Dissel en een huisarts in Bodegraven. De Bodegraver zegt ook dat hij getuige was van satanische kindermoorden. Zijn ongefundeerde verhaal werd omarmd en verder verspreid door Raatgever en Micha Kat in video’s op een onlineplatform. Ook Knevel werkte hier aan mee.

Hoewel de advocaten verzochten om de voorlopige hechtenis van Knevel en Raatgraver te schorsen, blijven beide verdachten langer vastzitten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.