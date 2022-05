Omleidingsweg tegen verkeersdrukte? ‘Het is er gewoonweg vol’

Zo gaat de gemeente Nieuwkoop om met de verkeersdrukte op de Kerkweg. Het laatst afgekondigde vrachtwagenverbod voor deze weg en de West- en Oostkanaalweg gaat het probleem niet oplossen, maar zal wel wat verlichting geven.

De Kerkweg is al lange tijd een drukbereden route. Uit verkeerstellingen werd vorig najaar duidelijk dat de komst van Vomar, Action en Scapino achter Intratuin extra verkeer aantrekt. Wethouder Antoinette Ingwersen (verkeer, CDA) vertelt dat daarom volop met buurtbewoners en andere betrokkenen over oplossingen wordt gepraat.

‘Het is er vol’

,,We zien allemaal dat in deze situatie verbetering moet komen. Het is er gewoonweg vol, zeker op vrijdag en zaterdag. We hebben al van alles geprobeerd, maar het kost gewoon een paar jaar om een afdoende oplossing te vinden’’, zegt de wethouder.

De noordoosthoek van Ter Aar, in de buurt van de volkstuinen, staat bij de gemeente op de kaart als mogelijke woningbouwlocatie. ,,Áls in dat gebied wordt gebouwd, is het wel zo handig om een en ander te combineren’’, zegt Ingwersen. ,,Daarom onderzoeken we nu alternatieven en welke consequenties die hebben voor het verkeer.’’

Druk verminderen

Het vrachtwagenverbod dat er dit jaar aan komt, ‘helpt wel iets’ in het beperken van de drukte op de Kerkweg, denkt Ingwersen. Wagens die niet in Ter Aar hoeven zijn, worden verwezen naar de N231 en de N446 (naar de Ringdijk). ,,Dat doorgaande vrachtverkeer is een heel klein aandeel in de belasting van de Kerkweg. Maar waar we de druk kunnen verminderen, doen we dat.’’

Woordvoerder Ulrich van Eijk van de bewonersgroep Kerkweg beaamt dat volop over oplossingen wordt gepraat. ,,De gesprekken met de gemeente verlopen prima. Dit vrachtwagenverbod is nog niet dé oplossing, het is een eerste stap.’’

