Onderbroeken vouwen en zich ergeren aan chagrijnen bij Hema hielpen Spies verder: ‘Glimlach werkt altijd beter’

Dat vertelde Spies deze week bij BNR Ochtendnieuws . In dat radioprogramma zit een rubriek waarin prominenten naar zijn of haar eerste bijbaantje wordt gevraagd. Spies ging op haar vijftiende werken bij de Hema in Alphen, op een paar honderd meter van het ouderlijk huis. ,,In zo’n lange vakantie zeiden mijn ouders, geheel terecht: je moet ook maar eens wat doen. Dat hebben wij onze dochters op enig moment ook meegegeven”, vertelt Spies.

drie gulden per uur

Rozengeur en maneschijn was het niet echt voor de latere minister van Binnenlandse Zaken, die sinds 2014 eerste burger van Alphen is. ,,Als scholier was het best een klus om acht uur per dag op je benen te staan. Het was heel veel uren heel hard werken, voor nog geen drie gulden per uur. Er waren soms buitengewoon irritante mensen, die dan met het muntgeld op zo’n glasplaat gingen tikken, zo van: je ziet me toch wel en ik ben nu aan de beurt. Ohhh... En dan heel chagrijnig kijken of je niet per ongeluk een koekje waar een randje van is afgebroken toch in het zakje doet. Het komt weer helemaal terug!”