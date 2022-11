Ondernemers uiten forse kritiek op gemeentebestuur Bodegraven-Reeuwijk en schorten overleg op

,,We hebben hier lang over nagedacht, maar dit is nodig. Antwoorden komen niet of te laat, de gemeente trekt zich terug uit overleggen en gedane toezegging worden ongedaan gemaakt. Die ervaringen heeft onze achterban ook”, vertelt Oostveen. Hij geeft als voorbeelden het schrappen van de aanstelling van een centrummanager, de gemeente die afwezig is bij overleggen over de verkeersproblematiek in Reeuwijk-Dorp en het op de helling zetten van de toezegging voor een gezamenlijk onderzoek naar de oostelijke parallelbaan langs de A12.

Volgens Oostveen komt het gemeentebestuur zijn beloften niet na en acteert het niet wanneer het nodig is. ,,We voelen ons als vertegenwoordigers van de ondernemers niet serieus genomen. De ozb-verhoging van 32 procent en de performance van de gemeente staan op gespannen voet met elkaar en dan druk ik me zacht uit.”

Volgens Oostveen is de goede relatie, die ondernemers met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie hadden, veranderd doordat de gemeentelijke organisatie te veel intern gericht is geweest. Burgemeester Erik van Heijningen erkent dat. ,,We herkennen en aanvaarden deze kritiek. Tegelijkertijd vragen we een beetje begrip. Het college is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het coalitieprogramma, de begroting en het omvormen van de organisatie. Zeker op het gebied van economische zaken hebben we versterking nodig. We zijn ervan overtuigd binnen een paar weken weer te kunnen leveren. Het is het eerste punt op de agenda van de coalitievergadering van morgen [dinsdag 22 nov].”

Oostveen is nog sceptisch: ,,Aan leuke intenties hebben we niets. Het is voor ons nu echt eerst zien, dan geloven.”

