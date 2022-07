Onderzoek naar gevaarlijke kruising N209: ‘Je houdt je hart vast als je de weg oprijdt’

Het gaat om de kruising vlakbij de Vermeulen Groep en de HSL-onderdoorgang tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp, vlakbij het Bentwoud. De provincie Zuid-Holland, eigenaar van de N209, kreeg van de gemeente Alphen het verzoek om eens naar die kruising te kijken. Er gebeuren geregeld ongelukken op dit stuk weg, waar je 80 kilometer per uur mag rijden. Dat komt niet alleen door de kruising die in de gevaarlijke bocht ligt, maar ook door de erfaansluitingen.

Uit gegevens van de gemeente was het op dit gevaarlijke stuk N209 in 2021 14 keer raak, in 2020 ging het om 9 ongelukken. ,,Deze ontwikkeling baart het college, onze raad en de inwoners van Benthuizen grote zorgen”, zei Alphen, dat ook na druk van de lokale politiek bij het provinciehuis aanklopte.

Rotonde?

Alphen hoopt op een rotonde. Of die de beste oplossing is, zal worden onderzocht. ,,Een rotonde is gunstig voor de verkeersveiligheid, maar heeft wel gevolgen voor de doorstroming. Ook dient nog nader te worden onderzocht of een rotonde wel inpasbaar is op deze locatie”, meldt de provincie.

Ook is er op dit moment geen geld voorhanden voor een aanpassing aan het kruispunt. Maar zowel de gemeente als de Vermeulen Groep, gespecialiseerd in infrastructurele werkzaamheden, wil helpen. ,,Wij zullen al onze medewerking verlenen”, zegt Zwiep Vermeulen. Zijn bedrijf zit iets verderop. Rij je het terrein af, moet je je direct tussen auto’s die 80 rijden zien te wurmen. ,,Het is ’s ochtends en ’s avonds een crime om de weg op te gaan. Aanrijdingen lopen steeds redelijk goed af, maar je houdt je hart vast. Niet alleen voor automobilisten is het gevaarlijk, ook fietsers hebben er veel last van.”

