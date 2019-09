Ongeluk bij Bodegraven zorgt voor file op A12

Ver­hoeff-Rollman­school in Bodegraven past weer in één gebouw

9:09 Van 217 leerlingen in 2001 naar ruim 300 nu. Het leerlingenaantal van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven groeide gestaag, maar toch zo fors dat de leerlingen de afgelopen twaalf jaar noodgedwongen over twee locaties waren verdeeld.