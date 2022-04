Ontwikkelaar: mozaïek uit gevel gesloopte Salvatorikerk opgeslagen voor hergebruik in wooncomplex

Dit heeft Bogor ook aan het Cuypersgenootschap gemeld, laat Jan Bouter van Bogor weten. Het genootschap, dat zich door ons hele land inzet voor het bewaren van waardevolle gebouwen en andere bouwwerken, was net als een deel van de lokale politiek tegen de sloop van de kerk en maakte zich zorgen over het lot van de mozaïeken die in de gevel (kant Willem de Zwijgerlaan) zaten. De ontwikkelaar had beloofd dat in ieder geval een deel daarvan zou terugkeren in de nieuwbouw. Bij de sloop was te zien hoe ook een mozaïek aan stukken ging. Volgens de aannemer zat er teveel asbest in voor hergebruik.