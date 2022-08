Ook in deze gemeenten kun je binnenkort je lekke luchtbed en strandbal inleveren

Ze kunnen vanaf 29 augustus apart ingeleverd worden in een aparte container bij de milieustraten in Bodegraven, Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Cyclus start samen met Vinylrecycling een proef om zomerse opblaasartikelen apart in te zamelen. Hierdoor krijgen deze spullen een tweede leven. De proef loopt tot en met oktober 2022.

Opblaasartikelen zijn gemaakt van pvc. Dit is een materiaal dat goed is te recyclen. Het is daarom zonde om deze artikelen bij het restafval te gooien en te laten verbranden in de verbrandingsinstallatie. Om de zomerse opblaasartikelen een tweede leven te geven, werkt Cyclus samen met Vinylrecycling in Lelystad. Cyclus zamelt de opblaasproducten in, Vinylrecycling zorgt dat het pvc wordt hergebruikt in bijvoorbeeld tuinslangen, slippers en schoenzolen.

In de gemeenten Woerden en De Ronde Venen is het sinds deze maand al mogelijk opblaasartikelen apart in te leveren.

