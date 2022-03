Ook jongeren kunnen nu een boosterprik halen

Nu kunnen ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen een boostervaccinatie halen. De keuze voor een booster is vrijwillig en jongeren kunnen telefonisch een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen, meldt de GGD.

Volgens de Gezondheidsraad is er geen medische noodzaak om alle jongeren een booster aan te bieden. Hoewel de meesten na vaccinatie bijna niet ziek worden van de omikron-variant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen beschermen.

De booster wordt in Hollands Midden alleen op de vaste vaccinatielocaties gegeven. Om in aanmerking te komen voor de booster, moet het minimaal drie maanden geleden zijn dat men een boosterprik of corona heeft gehad.

Het aantal testen in de GGD-teststraten bij inwoners van Hollands Midden is met 29 procent gestegen. Het percentage positief geteste inwoners in de teststraten is ook opnieuw gestegen; van 63 procent vorige week naar 67,5 procent deze week. Het percentage positieve testen is bij alle leeftijdsgroepen (licht) gestegen. Bij de 31 t/m 50-jarigen is de stijging het grootst. Het hoogste percentage positieven wordt gevonden onder jongeren tussen de 11 t/m 20 jaar (74 procent).

