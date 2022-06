Op A12 zwaargewond geraakte boer Bert ligt nog in ziekenhuis: ‘Situatie is zorgelijk, maar stabiel’

,,We komen net uit het ziekenhuis vandaan”, vertellen ze. ,,Zijn situatie is stabiel, maar hij ligt nog altijd op de intensive care. Bert ligt aan de beademing, zijn longen zijn nog niet voldoende hersteld. We zijn dankbaar dat het levensgevaar is geweken.”

Bert ging vorige week, per trekker, met zijn vrouw en dochter naar de boerenprotesten in Stroe. Op de terugweg raakte hij zwaargewond na een ongeluk op de A12 bij Ede. ,,Hij heeft diverse operaties achter de rug”, vertelt zijn schoonmoeder. ,,Er is kans op herstel, maar er is nog een hele lange weg te gaan.”

Boerenbedrijf

Ondertussen is via de crowdfunding die door weer een andere zwager van Bert is opgezet, al ruim 130.000 euro opgehaald. ,,Heel fijn, maar voor ons is dat bijzaak", reageert Elly eerlijk. ,,Het leven is voor ons belangrijker. Natuurlijk, voor dit bedrag zou Bert een nieuwe trekker kunnen kopen. Maar het is de vraag of hij in staat is het bedrijf fysiek nog voort te zetten. Dus zeker naar de toekomst toe, zal er hulp nodig zijn om het bedrijf voort te zetten.”