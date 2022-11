Op meer plekken gratis tampons en maandverband: ‘Menstruatiearmoede is er wel degelijk’

Het Armoedefonds Nederland heeft uitgerekend ongeveer 20.000 euro nodig te hebben om vrouwen en meisjes in Alphen te ondersteunen. Ongeveer één op de tien vrouwen in Nederland heeft wel eens onvoldoende geld om menstruatieproducten te kopen, zegt het Armoedefonds. ,,Dat probleem is er wel degelijk ook in Alphen. Het belemmert deze vrouwen in hun dagelijks leven en dat is niet wat je wil”, zegt Noordermeer.