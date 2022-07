Op zoek naar werk? Nergens zoveel vacatures als voor dit beroep in het Groene Hart

In deze branche stonden aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 met afstand de meeste vacatures open, zo heeft het UWV becijferd. In de regio’s Midden-Holland (Gouda), Midden-Utrecht (Woerden, Utrecht), Holland-Rijnland (Alphen) en Rijnmond (Rotterdam) stonden 2.000 vacatures open in die periode. Naar niet één beroep was zo veel vraag als de ober of serveerster in de horeca.