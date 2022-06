Opgeknapte Herenweg is geen racebaan geworden, maar toch houdt de gemeente een oogje in het zeil

De eerste snelheidsmetingen tonen aan dat er minder hard wordt gereden dan voorheen. Gemeente en politie overwegen over een langere tijd metingen te houden.

De Herenweg naar Kudelstaart en Aalsmeer moest vorig najaar halsoverkop worden opgeknapt omdat deze anders de winter niet ongeschonden zou overleven. Een aantal omwonenden was er niet gerust op hoe het vervolgens met de rijsnelheden zou gaan. Zij waren bang dat de weg, ondanks de snelheidsverlaging van 80 naar 60 km/uur, hard rijden zou uitlokken.

Contrast

Dat blijkt in de praktijk mee te vallen, stellen burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem in antwoord op vragen vanuit de aanwonenden. De politie heeft zeven keer snelheidsmetingen gehouden. De hoogste overschrijding van de limiet was zo’n 10 kilometer. ,,Dit is in contrast met de cijfers van de vorige meting. Deze meting gaf een veelvoud hiervan aan.’’

Of je de weg nu breder of smaller maakt, wie doelbewust te hard wil rijden lukt dat ook wel. Of automobilisten al dan niet inhalen, is vooral een kwestie van houding en gedrag. Daarom wil de gemeente over een langere periode metingen houden. Die worden dan vergeleken met metingen die op de Herenweg zijn uitgevoerd toen deze nog een limiet van 80 had.

Drempels

De buurtbewoners hadden ook vragen over de wegbreedte. Die is, meldt het college, 10 centimeter smaller geworden. Zo kon het asfalt in één keer op de weg worden aangebracht en dat is weer goed voor de levensduur van het wegdek. En in deze uitvoering voldoet de route helemaal aan de landelijke richtlijnen.

Dat de route op Aalsmeers grondgebied (Ambachtsheerweg) er anders uitziet, is de keuze van die gemeente geweest. Dat die smallere weg met drempels veiliger weggedrag oplevert, betwijfelt Kaag en Braassem. Her en der wordt nogal eens door de berm gereden.

