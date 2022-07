Ophef over gekapte kastanje: zieke stervende boom werd een gevaar voor de omgeving

Het aantal coronabe­smet­tin­gen stijgt in het Groene Hart: gaan de alarmbel­len al af in de zorg?

Corona is ook in het Groene Hart terug van bijna weggeweest. Dat merken ze in de ziekenhuizen, de verpleeghuizen en bij de GGD’s in de regio. Vijf vragen over de opleving van het virus.

7:00