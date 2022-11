‘Opmerkelijk’ dat Alphen advies negeert over bezwaren afsluiten Ziendeweg

De Ziendeweg is sinds april, bij wijze van proef , voor negen maanden dicht vanaf de Achtermiddenweg tot aan Zwammerdam. De 3,3 meter brede weg staat al lange tijd bekend als een gevaarlijke. Vooral fietsers voelen zich er vaak onveilig. Er is geen vrijliggend fietspad en het is een populaire fietsroute naar bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen, maar per etmaal zijn er 1800 verkeersbewegingen. Dus wilde Alphen kijken wat het effect is als de weg een tijd dicht gaat.

Vele Nieuwkopers dienden bezwaar in, tegen de afsluiting, vanwege de extra reistijd die ze hebben, met als gevolg extra kosten en een hogere CO 2 -uitstoot. Alphen veegde deze (en andere) bezwaren, in totaal 107, van tafel. ,,Alphen gaat daarmee in tegen het advies van de bezwarencommissie”, schrijft de gemeente Nieuwkoop aan haar raadsleden. ,,Wij vinden dit opmerkelijk, met name omdat wij erop aandringen dat alle belangen van onze inwoners en ondernemers meegewogen worden in de besluitvorming.”