Opmerkelijk: Nieuwkoop roept bewoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten Schiphol

Nachtvluchten zijn volgens Schiphol ook op de Aalsmeerbaan nodig wegens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan in het komende halfjaar. De rijksoverheid biedt tot 1 december de mogelijkheid een reactie op dat plan in te sturen. Dit is onderdeel van de ‘consultatieronde’ die het Ministerie van Infrastructuur momenteel houdt.

Waar een gemeente zich normaliter neutraal opstelt in een bepaalde kwestie, kiest Nieuwkoop klip en klaar partij. Waarom? Burgemeester Robbert-Jan van Duijn beaamt dat zoiets niet gebruikelijk is. ,,Maar in dit geval is er wel iets ernstigs aan de hand.’’

Overlast overdag is al erg vervelend, daar zouden de nachtelijke uren nog bij komen

Hij legt uit: ,,De Aalsmeerbaan is een van de weinige banen die niet voor nachtelijk vliegverkeer wordt gebruikt. Overdag heeft het Groene Hart al veel overlast van deze baan. Dat is al erg vervelend. En daar zouden komend voorjaar ook nog de nachtelijke uren bij komen.’’

,,We weten uit onderzoek dat nachtelijk vliegverkeer een behoorlijke impact heeft op je nachtrust. Deze maatregel vinden wij dan ook niet ok. We hebben als gemeente een reactie gestuurd en wijzen nu onze inwoners erop dat ook te doen. Het ministerie wil immers weten wat de samenleving van de wijziging vindt. Dus het is, gezien de impact op onze gemeente, niet gek dat we dit zo doen.’’

Volledig scherm De aanvliegroutes van de Aalsmeerbaan. © caarten.nl

Heel duidelijk signaal afgeven

Van Duijn wijst erop dat het formeel gaat om het indienen van een ‘reactie’ in plaats van een 'bezwaar', zoals op de gemeentesite staat. ,,We doen dit dus niet met het mes op tafel, maar willen wel een heel duidelijk signaal afgeven dat het ministerie anders zou moeten besluiten. We zijn overigens niet de enige, ook omliggende gemeenten hebben een reactie gestuurd.’’

