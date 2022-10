Opnieuw buitenbrand in het Rode Dorp: stapel pallets in lichterlaaie

UPDATE + MET VIDEO Man ontsnapt met aan elkaar geknoopte lakens uit cel: mogelijke vluchtauto in omgeving gevonden

Een gedetineerde is vannacht op een bijzondere manier uit zijn cel ontsnapt in de gevangenis in Alphen. Met een meterslang aan elkaar geknoopt laken wist hij uit zijn cel te komen, waarna hij ook probeerde om uit de bajes te ontsnappen. Ver kwam hij niet: nog binnen de muren van de gevangenis werd de man in de kraag gevat.

