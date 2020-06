Oppassen! De ‘ninjakraaien’ maken Alphen weer onveilig: ‘Ik word er nerveus van’

De ‘ninjakraaien’ zijn er weer . Het paartje kraaien aan de Argentiniësingel in Alphen probeert argeloze passanten te verjagen door rakelings over hun hoofd te scheren.

De zwarte vogels worden agressief wanneer mensen in de buurt van hun jongen komen, die rond deze tijd het nest verlaten. Bewoners liepen vorig jaar met paraplu’s om hun hoofd te beschermen.

Op de hoek van de straat in de wijk Kerk en Zanen staat sinds deze week een groot bord ‘Laagvliegende agressieve kraaien’.

‘Elk jaar is het raak’

,,O, staat dat bord er weer?’’, zegt de 81-jarige mevrouw Talane, die een vuilniszak wegbrengt. ,,Apart, dat ze elk jaar terugkomen. Of zouden dit de jongen zijn? Ik woon hier nu sinds 2011 en elk jaar is het raak. In het begin hingen mensen briefjes op de lantaarnpalen.’’ Ze heeft er dit jaar nog geen last van gehad. ,,Vorig jaar wel. Toen waren de jongen uit het nest gevallen. Eentje zat daar in de tuin. Mijn kat wou er achteraan, maar die werd door pa en ma kraai aangevallen.’’

De gemeente Alphen was vorig jaar van plan om het kraaiennest in het najaar weg te halen. Maar of dit daadwerkelijk gebeurd is, kan de woordvoerder niet zeggen. De vogels kunnen natuurlijk ook een nieuw nest gebouwd hebben. ,,We onderzoeken wat mogelijk is om de overlast weg te nemen‘’, zegt de woordvoerder.

Functie

,,Laat toch lekker vliegen’’, zegt Stef Strik van IVN Vogelwerkgroep Alphen. ,,Het is een kraai, geen buizerd. Een tik of een kras op je kop is het ergste wat je kan krijgen. En je schrikt je rot natuurlijk. Iedere vogel heeft zijn functie. Kraaien ruimen veel op. Het zijn aaseters, maar ze eten ook veel insecten.’’