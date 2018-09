Oproep voetbalclub aan dorp: ‘Zwangerdam, maak meer baby’s’

De actie, gekoppeld aan het zeventigjarig bestaan van de club, is ludiek, maar heeft een serieuze ondertoon. Dat zegt Jaap Peters, voorzitter van de voetbalclub die bedacht dat het dorp nu tijdelijk ‘Zwangerdam’ moet heten. De vergrijzing is al jaren een serieus probleem in het dorp. ,,Het idee ontstond omdat er twee vrouwen uit het vrouwenteam en acht echtgenoten van spelers uit de selectie in verwachting zijn”, zegt Peters. Een aantal daarvan woont niet meer in Zwammerdam, niet in de laatste plaats omdat er een gebrek aan nieuwbouw- en starterswoningen is, dat al jaren een heet hangijzer is. De jeugd vertrekt en ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor het dorp snel veroudert.

De gevolgen daarvan zijn ingrijpend, stelt Peters. ,,Het is dramatisch. Als je kijkt naar de demografische cijfers in de gemeente Alphen zijn alle cijfers van de jeugd stabiel – behalve in Zwammerdam.” Er ontstaan sociale gaten in het systeem, zegt hij. ,,De sociale structuur van de voetbalclub gaat er ook aan, maar dat speelt niet alleen bij de voetbalclub. Dit jaar was er voor het eerst geen kermis en tijdens Koningsdag geen programma voor de kinderen. De nood is hoog, we zakken door een ondergrens. Straks verdwijnt bijvoorbeeld ook de dokter. Dan zijn we net zo’n dorp in de Spaanse Pyreneeën.”