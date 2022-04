Opvang Nieuwe Sloot even dicht voor nieuwe groepen vluchtelingen: ‘Ruimte houden voor acute gevallen’

De crisisnoodopvang in Alphen neemt tot en met maandagochtend even geen nieuw aangekomen groepen vluchtelingen aan. Er is bijna geen plek, terwijl in andere regio's nog wel genoeg plaatsen zijn.

Zo hoopt de GGD Hollands Midden ruimte vrij te houden voor Oekraïnse vluchtelingen die vanuit gastgezinnen terugkomen. Ook melden zich soms nog mensen bij het gemeentehuis. Maandag kijkt de GGD hoe de situatie dan is.

Tenniscentrum Nieuwe Sloot wordt gebruikt als eerste opvang voor maximaal 72 uur. Van daaruit plaatst de GGD de vluchtelingen in de opvangcentra in de verschillende gemeenten in Hollands Midden. Maar vandaag is even gestopt met het ontvangen van nieuwe groepen Oekraïners.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Opvang locatie voor vluchtelingen uit Oekraïne bij tennisvereniging Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn © Josh Walet

Acuut onderdak

Een woordvoerder legt uit dat nu vrijwel alle plaatsen in Hollands Midden benut zijn. ,,Er is nog slechts plek voor enkele tientallen mensen. We zien dat er zich nog steeds mensen bij gemeenten melden die acuut onderdak nodig hebben. En ook komen soms vluchtelingen vanuit gastgezinnen terug. Soms blijkt het echt niet te gaan, soms ook denken mensen dat er inmiddels weer reguliere opvang beschikbaar is.’’

Voor dergelijke acute en spontane aanmeldingen wil de GGD plek beschikbaar houden. ,,We hebben even niet de speling dat we bussen met steeds 75 mensen direct onderdak kunnen verlenen’’, verklaart de woordvoerder. Bovendien zijn in andere opvangregio's soms wel 600 plekken beschikbaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.