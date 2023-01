Opvang van Oekraïners in voormalige motorzaak mag door: ‘Het verbindt ook bewoners met elkaar’

De opvang voor Oekraïners aan de Kerkstraat in Woubrugge mag door zo lang als nodig is. De eigenaar stelt zijn pand ter beschikking. De gemeente Kaag en Braassem legt ook een ‘mooi bedrag’ neer als tegemoetkoming in de kosten.

Woubruggenaar Ruud van Eldik, eigenaar van het pand waar voorheen de motorzaak van wijlen Jan Keessen in was gevestigd, wilde eigenlijk appartementen in het gebouw, legt Leo Deurloo uit. Hij is voorzitter van Stichting Vluchtelingen Woubrugge. ,,Maar hij heeft toegezegd dat de opvang hier mag blijven.”

Huur hoeft niet betaald te worden, alleen de energiekosten moeten worden opgehoest. ,,Die nemen donateurs voor hun rekening. En de gemeente draagt nu ook een mooi bedrag bij als tegemoetkoming in de kosten. We waren natuurlijk aanvankelijk een particuliere opvang.”

Verbindende factor

De opvang is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld om Oekraïners te helpen. ,,Maar daarnaast merk je dat het een verbindende factor is voor de mensen in Woubrugge. Dat zie je aan de enorme aantallen vrijwilligers. En het feit dat de eigenaar het pand ter beschikking stelt.”

Het verloop onder de Oekraïners is laag. De groep van ruim veertig mensen is vrij stabiel gebleven. ,,Er is een bewonersraad van de mensen zelf, die als een intermediair fungeert. Inkopen worden zelf gedaan. De meesten hebben ook werk gevonden in de omgeving, dus er zijn meer inkomsten.”

Betrokkenheid

Het verbindende effect van de opvang is opmerkelijk. ,,Mensen die je al jaren in het dorp ziet, leer je nu onder andere omstandigheden écht kennen.”

De betrokkenheid bij de vluchtelingen is hier groot, stelt hij. Zo groot dat er een oecumenische (gezamenlijke) kerstdienst werd gehouden in de Dorpskerk. ,,Bij een Schriftlezing in het Oekraïens en het zingen van liederen vloeide er hier en daar een traantje.”

