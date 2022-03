Oud-burgemeester Buijserd bereidt coalitievorming in Nieuwkoop voor

Nieuwkoop neemt oud-burgemeester Frans Buijserd in de arm als informateur. Maar het had nogal wat voeten in de aarde voordat die voordracht raadsbreed werd omarmd.

Een informateur is iemand die peilt wat alle politieke partijen willen, wat de gemeente in de komende jaren op zich af krijgt en hoe dat werk moet worden gedaan. Als die inventarisatie op papier staat beslissen de politieke partijen wie met wie een coalitie vormt.

Dat Guus Elkhuizen namens de grootste partij Samen Beter Nieuwkoop (SBN) prompt de naam van Buijserd als gedacht informateur op tafel legde, overviel meerdere partijen. Annette Pietersen (D66): ,,Het is wel wat verrassend dat meteen een naam wordt genoemd.’’

Frisse blik

Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop): ,,Daar moeten we heel even over nadenken. Voordeel is dat hij de mensen en het gebied goed kent. Anderzijds kan het ook goed werken om iemand van buiten met een frisse blik aan te trekken.’’

Na de vorige verkiezingen kon iedereen vertrouwelijk namen opperen, voegde Tom de Kleer (VVD) toe. ,,Dus dat nu al één persoon wordt voorgesteld overvalt ons enigszins.’’ Elias van Belzen (SGP/CU) verwoordde het zo: ,,Het is een mooie gewoonte om ook andere partijen gelegenheid te bieden inbreng te leveren.’’

Intern

Na een schorsing van liefst drie kwartier gaf Lizet Keijzers (SBN) indirect toe dat met namen strooien in dit stadium niet zo handig was. ,,Je zou bijna kunnen zeggen dat dat beter intern kan gebeuren.’’ Maar dankzij het vertrouwelijke beraad ‘waarin ieder z'n zegje heeft kunnen doen’ wil de hele raad ‘graag met de heer Buijserd in zee gaan'.

Punten afsluiten

In de komende gesprekken praten de zes partijen overigens op verzoek van D66'er Pietersen ook nog na over de verkiezingscampagne. ,,Om bepaalde punten uit de campagne af te sluiten’’, zei zij.

Meest in het oog springend in de verkiezingstijd was de poging van SBN om een groot aantal stellingen uit de Stemwijzer aangepast te krijgen.