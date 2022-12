Oud-collega’s van buschauffeur Leo (1950-2022) toeteren nog altijd als ze langs zijn huis rijden

Groene Hart stemt massaal op Queen bij Top 2000, maar Oudewater kiest Danny Vera: ‘Een echt e­mo-lied­je’

Oudewater is in het Groene Hart en verre omstreken een Danny Vera-enclave. Het is bij de Top 2000 een eilandje in een door Queens Bohemian Rhapsody-gedomineerd gebied. De Zeeuwse zanger is dus populair, vooral in Oudewater. Waarom?

28 december