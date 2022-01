Oud-minister Bruno Bruins naar raad van toezicht Alrijne

Verdachte die zijn vrouw zou hebben geslagen met pan en gestoken met stuk glas blijft langer vast

De 45-jarige A.A. die door justitie wordt verdacht van een poging tot moord op zijn vrouw en een poging tot zware mishandeling op zijn kind, blijft in voorarrest. Zijn opname in het Pieter Baan Centrum, waar psychologisch onderzoek wordt gedaan, moet nog in gang worden gezet.

18 januari