Oud-minister en burgemeester van Alphen in verlegenheid om ton salaris uit bijbanen

Na een interview met het AD heeft Spies vanmiddag een vertrouwelijke mail gestuurd aan alle fractievoorzitters van de Alphense gemeenteraad. Zij betuigt daarin spijt en zegt dat ze niet op de hoogte was. Straks om 17.00 uur is er spoedoverleg op het stadhuis.



,,Het was mij in alle eerlijkheid niet bekend dat de gedragscode op dit punt afwijkt van de Gemeentewet’’, zegt Spies in de mail. ,,Het spijt mij dat mij dit is ontgaan. Dit had niet zo gemoeten.’’



Spies betwist in diezelfde mail de geldigheid van de Alphense gedragscode en zegt dat ze zich houdt aan de landelijke richtlijn die burgemeesters toestaat om 14 procent van hun jaarsalaris te mogen bijverdienen. Verder beklemtoont ze dat ze ‘zeer hecht aan een transparant en integer bestuur’.