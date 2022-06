Oud-sportwethouder Michel heeft een missie: de Special Olympics naar Alphen halen

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt sportfanaat Du Chatinier er meteen bij. ,,Je praat al gauw over 2500 of meer deelnemers. Voor de opening heb je dan wel een stadion nodig en dat heeft Alphen niet. Dit jaar waren de Special Olympics in de regio Twente en daar was de opening in het Fanny Blankers Koen Stadion. Wij zouden eventueel kunnen uitwijken naar het ADO-stadion in Den Haag. De arena van Archeon? Die lijkt me te klein. Maar goed: waar een wil is, is een weg.”