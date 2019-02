Oud-Utopiaan en presentator Bjorn Remmerswaal: Over tien jaar wil ik de Televizier-Ring

'Presenteren geeft zo veel energie. Het is echt mijn passie'', vertelt Remmerswaal. ,,Die is ontstaan toen ik zo'n tien jaar geleden zonder enige ervaring het regionale tv-programma Dutch Battle of the Coverbands presenteerde. Vanaf dat moment wist ik zeker dat dit is wat ik wilde doen. Ik ben mezelf gaan ontwikkelen en van alles gaan presenteren: van evenementen en kickboksgala's tot cd-presentaties en beurzen. Presenteren moet je leren in de praktijk: het is belangrijk om vlieguren te maken.''