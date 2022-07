Oude botten, nieuwe verhalen in het Archeon

Brand in jeugdzorg­in­stel­ling Hazerswou­de-Rijn­dijk; een bewoner wordt onderzocht in ambulance

Bij jeugdzorginstelling Cardea in Hazerswoude-Rijndijk is vanmiddag in een van de kamers een brand ontstaan. Alle jonge bewoners kwamen zelfstandig naar buiten. Een persoon wordt in de ambulance onderzocht.

