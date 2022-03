Ouderen bij Bospark krijgen kookstudio, dakterras en bieb

Het complex met 120 woningen moet er in 2025 staan en volgens wethouder Gerard van As (ruimte, Nieuw Elan) wordt het een ‘levendig buurtje’ voor vitale ouderen. Het Mijdrechtse bedrijf Midreth gaat de huizen (categorie middeldure huur, aldus Van As) bouwen.

Onorthodox

De plek bij het Bospark, waar voorheen het schoolgebouw van het Groene Hart Leerpark stond, is wat de gemeente Alphen een ‘onorthodoxe bouwlocatie’ noemt. De gemeente heeft enige tijd terug alle plekken in de stad waar nog gebouwd kan worden geïnventariseerd. Sommige plekken, bijvoorbeeld (flats) op het parkeerterrein van voetbalclub ARC of in de Edelstenenbuurt vlakbij de Zegerplas, zijn alweer geschrapt.