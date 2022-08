Oudste muzikant van de Jostiband is niet meer: Frits (94) overleden

,,De leeftijd die Frits heeft gehaald is natuurlijk prachtig en gelukkig heeft hij maar een kort ziekbed gekend. Hij was zelfs nog bij onze laatste wekelijkse repetitie op landgoed Hooge Burch in Zwammerdam, dat was eind juni. Die was vanwege het mooie weer buiten en daar genoot Frits enorm van”, vertelt orkestleider Lyan Verburg.

Vanaf de oprichting in 1966 speelde Frits al bij de Jostiband, een orkest van mensen met een beperking. Hij speelde accordeon en later keyboard en enkele jaren terug zei hij nog in deze krant dat muziek zijn lust en zijn leven was. Grote optredens, zoals de jubileumshow in de Ziggo Dome, trok hij niet meer. Maar Bak zat toen wel in het publiek.

Colbert

Nummers van André Hazes (Bloed, zweet en tranen) en Frans Bauer (Heb je even voor mij?) vielen bij hem in de smaak. ,,Als ik de Jostiband niet had, dan had ik helemaal niks”, zei de vaak in colbert spelende Bak. Hij is geen familie van voormalig tv-presentator Gregor Bak, die regelmatig met de Jostiband samenwerkte.

Frits Bak was ook de oudste bewoner van Hooge Burch en woonde daarvoor nog bij de Johannes Stichting in Nieuwveen.

Het nu oudste lid van de Jostiband is volgens Verburg veel jonger dan Bak. ,,Die is 74 jaar, dus dat scheelt een heel stuk.”

