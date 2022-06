Over het water langs deze wandelroute is heel veel ruzie gemaakt

Hoe is het nu met? Wim en Jannie strijden wéér vanuit hun camper voor een nieuwe woning: ‘Niet onze schuld dat we weg moeten’

De camper met spandoek is terug in het Woerdense straatbeeld. Net als ruim een jaar geleden protesteren Wim en Jannie Verboom tegen de overlast die zij ervaren in hun woning. Het echtpaar op leeftijd is niet te spreken over de geboden oplossingen.

9 juni