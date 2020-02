Overleden persoon ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen in Bodegraven, vrouw aangehouden

Even vragen aan Wat gebeurt er met een sok als je hem begraaft? Deze kinderen gaan het experiment aan

16:01 Wat gebeurt er met een sok als je hem begraaft? En wat is het verschil met een begraven appel? Is er na een jaar nog iets van over? Anouk Andreae van NME Centrum De Woudreus gaat op woensdagmiddag 25 maart met een groep kinderen het experiment aan. Kinderen begraven hun sokken en graven deze exact een jaar later weer op.