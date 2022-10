Overname buitenbaden in Koudekerk en Hazerswoude afgeketst

Volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen is er ‘uitgebreid contact’ geweest met De Thermen 2, het bedrijf dat al jaren de zwembaden Aquarijn en De Hoorn exploiteert. Dat zag geen mogelijkheden om ook de baden in beide dorpen ‘erbij te doen’. Voor een andere commerciële partij is het ook niet aantrekkelijk (lees: rendabel) de zwembaden te gaan runnen, aldus de gemeente.

Zorgen

Het PWA-bad in Koudekerk en De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp moeten het hebben van vrijwilligers. Die zijn steeds lastiger te krijgen, daarom zijn er wat zorgen over de toekomst van de zwembaden. De gemeente Alphen is eigenaar. Zij wil nu de juridische constructie aanpassen, want dan hoeft de gemeente niet alle kosten door te berekenen aan de stichtingen die de baden nu beheren en dan hoeven zij dus niet de prijzen van entreekaartjes of abonnementen (fors) te verhogen.