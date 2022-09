Paarden gingen dood, maar vervuilde grond bij brug is géén probleem? Manegehouder stapt naar de rechter

Blowen, plassen in de bosjes: jeugd maakte bende van speeltuin, maar toen kwam de politie in actie

Spugen, blowen, plassen in de bosjes, troep achterlaten en vooral ’s nachts hard praten. Twee jaar lang hadden bewoners aan de Lupinesingel in Alphen overlast van rondhangende jeugd in de speeltuin. Dankzij aspirant agenten Sjoerd en Stijn is de overlast voorbij.

