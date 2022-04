Paarden in de drek, schapen bij gevaarlijk werktuig: rechtbank geeft Zevenhovense boer boete en dreigt met stilleggen bedrijf

ARC ziet koploper wegsluipen en tumult bij topper in derde klasse: dit gebeurde op de voetbalvel­den

Voor Sportlust’46 was het een kwestie van af- of aanhaken bij Sparta Nijkerk. Het werd dat laatste voor de Woerdenaren die nog altijd een hoofdrol vertolken in de titelstrijd in de derde divisie. In de hoofdklasse zag ARC daarentegen de achterstand op de koppositie oplopen. TAVV moest het een deel van de wedstrijd stellen zonder trainer Dennis Tijssen, die in het duel met CVC Reeuwijk een rode kaart kreeg. Moordrecht deed het zelfs de hele wedstrijd zonder Bob Leiwakabessy, die donderdag voortijdig opstapte.

25 april