Pad spoelt deels weg door lekke waterleiding

Een 53-jarige vrouw is zondagavond door agenten neergeschoten bij een huis aan de Kerkweg in Roelofarendsveen. De Rijksrecherche onderzoekt nu of zij juist hebben gehandeld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

