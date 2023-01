Padelgekte in gemeente: Boskoop en Alphen krijgen er banen bij, ondanks groeiende zorgen

Teruglezen: ME ingezet bij vreugde­vuur op straat in Rode Dorp in Alphen

2023 is begonnen. De ME werd in de nieuwjaarsnacht ingezet bij een groot vreugdevuur op straat in het Rode Dorp in Alphen. Maar op een handjevol kleine brandjes na verliep de oudejaarsavond verder rustig in het Groene Hart. Het liveblog met het laatste nieuws over de jaarwisseling in de regio is nu gesloten. Lees alles hieronder terug.

1 januari