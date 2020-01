Pam (17) heeft al haar hoop gevestigd op een hulphond: ‘Ik wil echt leven, niet overleven’

,,Ik ben niet goed met mensen, wel met dieren”, zegt Pam, in de woonkamer van het ouderlijk huis in Boskoop. Ze knuffelt met gezinshond Polle, die ze ook nog even zal uitlaten. Als het allemaal doorgaat, zal er binnenkort nog een hondje bij het gezin komen wonen: een puppy die opgeleid wordt als psychosociale hulphond.