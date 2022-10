Parkeren in Alphense garages wordt mogelijk eerste 1,5 uur gratis, maar uurtarief gaat omhoog

Boer Evert komt met kaasbonbon: ‘Het is even omschake­len in je hoofd’

Een kaasbonbon, sinds deze week bestaat-ie. Kaashandelaar en boer Evert Fokker uit Bodegraven ontwikkelde deze lekkernij en die valt in de smaak. ,,Het is even omschakelen in je hoofd, maar in je mond een heerlijke combinatie van zoet en hartig’’, vertelt hij.

