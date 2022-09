Pas zeven weken naar school en dan een presentatie geven in het Nederlands: ‘Lidwoorden kennen we niet in Oekraïne’

Drie volle klassen zijn er inmiddels, met alleen maar Oekraïense leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Internationale Schakelklas in Alphen is in een jaar tijd gegroeid van 35 naar 140 leerlingen. En waar het normaal gesproken de gewoonte is om kinderen van allerlei nationaliteiten bij elkaar in de klas te zetten, zijn er nu speciale Oekraïne-klassen.