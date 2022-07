Patricia tovert jaren 70 huizen om tot moderne droomvilla’s aan het water: ‘In boot naar Appie’

Nostalgie bracht Cheung terug op het eiland waar een groot deel van haar jeugd zich afspeelde. ,,Officieel woonden we in Den Haag, maar ons vakantiehuisje op Kaag gebruikten we niet alleen tijdens de vakantie. Als we vrijdag klaar waren met school stapten we in de auto en brachten we hier het hele weekend door. Bij goed weer gingen we dan vissen, zwemmen of zeilen. Als er ijs lag konden we lekker schaatsen. Alle kinderen uit de straat schaatsen dan naar ons huis toe en dan dronken we in de achtertuin chocolademelk. Zo’n leuke jeugd gun ik andere kinderen ook.”