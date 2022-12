Persoon overleden na val in sloot Hazerswoude-Dorp, politie doet onderzoek

De hulpdiensten rukten massaal uit naar de Bentweg. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden nog gereanimeerd. Maar die hulp mocht dus niet meer baten, zo laat de politie aan het begin van de avond weten. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is onbekend. De politie doet onderzoek, maar vermoedt niet dat er sprake is van een misdrijf. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.