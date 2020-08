Peter Heerschop brengt eerbetoon aan verongelukte Chessety (27), vriendin van zijn eigen dochter

Lokale economie lijkt de crisisdans door corona te ontsprin­gen, maar er is ook slecht nieuws

11:14 Eerst het goede nieuws. De explosieve groei van het aantal WW-uitkeringen in het Groene Hart is tot stilstand gebracht. Dan de keerzijde: veel minder mensen dan anders verruilen hun uitkering voor een baan. En ook in dit gebied is het werk in sommige beroepsgroepen geslonken als een sneeuwpop in de volle zon.