Pieter (64) maakte een bijzondere reis en schreef een boek na zelfmoord van zijn zoon: ‘Hij reist met mij mee’

Op de dag dat Pieter Franszen vijftig werd en zijn oudste zoon Stefan cum laude zou afstuderen, maakte Stefan een einde aan zijn leven. Over de tijd die volgde en de reis die hij maakte, schreef Franszen het boek De zoon in de man . ,,Stefan reist met mij mee.”

‘Vijftig ben ik nooit geworden. Ondanks dat ik er dichtbij was, heel dichtbij zelfs.’ Met deze zinnen begint het boek van Pieter Franszen. Zijn vijftigste verjaardag had alles in zich om een bijzondere, feestelijke dag te worden. Als trotse én jarige vader zou hij aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking van zijn zoon.

,,Mijn vrouw had de avond ervoor nog contact gehad met onze zoon. Wat afstemmen voor de feestjes die we zouden vieren. Voor alle betrokkenen kwam deze tragische gebeurtenis volslagen onverwacht. We hadden geen enkel signaal dat dit kon gebeuren.”

Franszen vertelt zijn verhaal in een Alphens restaurant. Rustig blikt hij terug op de dag, die zijn leven en dat van zijn vrouw en twee zoons voor altijd zal veranderen.

Quote We kregen ‘s ochtends geen contact met Stefan, maar dat verbaasde ons niet. Hij was vast druk met de voorberei­din­gen, dachten we Pieter Franszen

,,Stefan, onze oudste zoon woonde op kamers in Delft, waar hij natuurkunde studeerde. Hij zou die dag cum laude afstuderen. Ik werd vijftig. Op mijn werk hadden collega’s ballonnen opgehangen, er was taart. Die middag zouden we naar Delft voor de ceremonie en ‘s avonds zou er een feest zijn in de voetbalkantine. We kregen ‘s ochtends geen contact met Stefan, maar dat verbaasde ons niet. Hij was vast druk met de voorbereidingen, dachten we. Mijn vrouw stuurde onze jongste zoon naar hem toe, om te helpen met die voorbereidingen.”

Volledig scherm Het boek 'de zoon in de man' van schrijver Pieter Franszen © Merel Klijzing

De jongste zoon van het echtpaar, hij is dan achttien jaar, is degene die zijn broer vindt. Op zijn studentenkamer, waar Stefan een einde aan zijn leven heeft gemaakt. ,,Een traumatische ervaring. We kwamen in een onwerkelijke roes. Het kwam zo vreselijk onverwacht. Ieder mens verwerkt het verlies op zijn eigen manier. We moesten elkaar de ruimte geven, respecteren dat we er verschillend mee omgaan.”

Herinneringen

Het verlies brengt het gezin uiteindelijk dichter bij elkaar. Het boek dat Franszen (nu 64) schreef zorgt ervoor dat de band nóg hechter wordt, ook met de inmiddels aangetrouwde schoondochter, die Stefan niet heeft gekend. ,,Dat je als familie dichtbij elkaar komt, dat het dorp om ons heen stond. Dat zijn ook mooie dingen. Net als dat we ook heel veel mooie herinneringen aan Stefan hebben.”

Quote Ik heb ervaren dat mijn zoon Stefan met mij mee is gereisd Pieter Franszen

Franszen heeft meerdere redenen zijn verhaal op papier te zetten. Voor zichzelf, als verwerking. Maar ook om zelfdoding bespreekbaar te maken én om mensen te vertellen dat er meer is. Meer dan we kunnen waarnemen.

,,Er is een werkelijkheid buiten het alledaagse”, stelt Franszen. ,,Iets dat wij met onze zintuigen niet waar kunnen nemen. Denk aan mensen die een bijna-doodervaring hebben. Dat ervaren ze pas, als ze weer terug zijn. Er moet iets zijn als een universeel bewustzijn, dat je niet kunt waarnemen. Wetenschappers zijn daar ook van overtuigd. Ik heb ervaren dat mijn zoon Stefan met mij mee is gereisd.”

Volledig scherm Na de dood van zijn zoon ging Pieter veel wandelen. © Pieter Franszen

Wandelingen

Over die reis gaat het boek. Een aantal jaren na de dood van zijn zoon, besluit Franszen lange wandelingen te gaan maken. Over die wandelingetjes schrijft hij verhalen, net als hij deed in de periode direct na Stefans dood. ,,Dan is het uit mijn hoofd, hoef ik er niet over te malen. Ik weet dan, als ik er naar terug wil, dan ligt het daar.”

Franszen wandelt naar ‘s Hertogenbosch, naar Maastricht. De meeste tochten maakte hij samen met zijn vrouw, soms sloot zijn zus aan. Het wandelen bevalt en hij besluit verder te lopen, langs de Maas door België. Naar Reims.

Volledig scherm De kathedraal in Reims. © Pieter Franszen

,,Daar ligt een kruising van een oude pelgrimsroute richting Rome. Veel wandelaars gaan vandaaruit richting Santiago de Compostella. Een hype. Rome vond ik aantrekkelijker. Er was toen net een nieuwe paus, Franciscus. Frans, dat is de eerste doopnaam van Stefan.”

Rome wordt de eindbestemming, die Franszen overigens per fiets bereikt. De verhaaltjes, die Franszen onderweg schreef, besloot hij twee jaar geleden in elkaar te verweven tot een boek. Maar niet onder zijn eigen naam. Franszen is een pseudoniem.

Volledig scherm Pieter Franszen schreef een boek over de reis die hij maakte na de zelfmoord van zijn oudste zoon Stefan. Hij zegt 'mijn zoon reisde met mij mee'. Deze beelden maakte hij onderweg. © Pieter Franszen

,,Voor mij was het opschrijven een soort verwerking. Om het tot één geheel te krijgen, heeft me best wat hoofdbrekens gekost. Het boek vertelt een intiem verhaal, ik wil voorkomen dat mijn twee zoons tot in de lengte van dagen worden geconfronteerd met de schrijfsels van hun vader. Ik wil ook het gevoel vermijden dat ik de publiciteit zoek over een dramatische gebeurtenis. Dat mensen denken ‘gunst, wat een zielige man’. Het gaat om het verhaal, niet om de schrijver. Daarbij, dit is mijn beleving, niet die van mijn vrouw of zoons.”

Quote Ik vind ook dat we open moeten zijn over zelfdoding, vooral ook onder studenten Pieter Franszen

Signalen

Franszen, ondernemer uit de Alphense regio, hoopt bovendien dat zijn boek anderen zou kunnen helpen. Eén van de redenen dat hij zijn schrijfsels publiceert. ,,Het gevoel dat er meer is, geeft mij troost. En ik denk dat anderen dat ook herkennen. Dat er een plek is waar je de mogelijkheid hebt tot contact met overleden geliefden. Ik vind ook dat we open moeten zijn over zelfdoding, vooral ook onder studenten. We moeten alert zijn op signalen, kleine signalen.”

Volledig scherm © Pieter Franszen

Achteraf ziet Franszen die signalen wel. ,,Het zijn maar kleine signalen, maar dat is allemaal achteraf. Ik heb het gevoel dat we het hadden kunnen voorkomen. Dat is akelig ja, maar we wisten het níet. We moeten daar niet in blijven hangen. Het kan anderen misschien wel helpen. Alert zijn op kleine dingetjes, veranderingen in gedrag. Ik hoop dat mensen met suïcidale gedachten, dat naar buiten durven brengen. Bijvoorbeeld via ‘113', dat ze erover willen praten.”

Het boek werd onlangs gelanceerd op Wereld Suïcidepreventie Dag en ligt inmiddels in de boekhandels. ,,Dat is spannend hoor. Je ligt toch een beetje in je blootje op tafel”, zegt Franszen daarover. ,,Ik hoop dat het boek mensen helpt bij de verwerking van iets dramatisch. Er wordt vaak gezegd dat rouwen een werkwoord is. Nou, dat is zo. Het blijft werken. Mijn verjaardag blijft altijd beladen. Vijftig ben ik nooit geworden.”

De opbrengst van het boek gaat naar 113 suïcidepreventie.

Voor hulp of vragen over zelfdoding kunt u terecht bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Via de telefoon op 113 en 0800-0113 of chat op 113.nl.

