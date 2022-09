Pijn op de borst zat tussen zijn oren, werd er gezegd, maar toen werd Jan (1946-2022) onwel en stierf in de ambulance

WIEG TOT GRAF Epilepti­sche aanval was kantelpunt in leven van krachtpat­ser Kees (1938-2022): ‘Hij werd nooit meer de oude’

Je kon hem inzetten voor iedere klus die met de hand geklaard moest worden. Maar, Kees Verkerk was ook goed met zijn voeten. De alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee schaatste hij maar liefst zeven keer. Met echtgenote Roely langs de kant voor de broodnodige koolhydraten. ,,Ik vraag me af wie ’s avonds vermoeider was; hij van het schaatsen of ik van de verzorging.’’

15 september