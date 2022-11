Plan voor nieuwe Steekterbrug in Alphen dupeert schippers, waarschuwen Woerden en Bodegraven

Dit kan door hen een ligplaats aan de ‘goede kant’ van de brug aan te bieden of door ze een ‘schadevergoeding’ uit te keren. Dat laatste oppert ook de provincie Utrecht, die vaststelt dat Woerden straks voor een deel van de pleziervaart niet of nauwelijks meer toegankelijk is. Voor schippers die gewend waren via de Steekterbrug de Oude Rijn richting Bodegraven en Woerden op te varen, is dat geen optie meer als zij hun mast niet omlaag kunnen doen als de nieuwe brug niet langer een beweegbare is.