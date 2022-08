Plantengek Bart (1941-2022) lag opgebaard in een mand van takken van planten die hij zelf had gekweekt

De Ginkgo Biloba Goethe, de Japanse notenboom, was zijn lievelingsboom en door hem zelf ‘ontdekt’. In de tuin in Hazerswoude-Dorp, die hij met Nel met veel liefde had aangelegd, staat er een in volle glorie. Er staat ook een prachtige vijg die vol hang met vruchten. Daar werd vijgencompote van gemaakt. ,,Als we ergens heen gingen had ik altijd een cadeautje!’’