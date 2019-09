Politie aansprakelijk voor schade bij schietdrama Alphen

,,Dit is onwerkelijk. We zijn er helemaal van ondersteboven dat het zó uitpakt”, zegt hij snikkend. ,,Bijna negen jaar lang is elke keer de deur in ons gezicht geslagen. Ondernemers stonden in de kou. We werden weggezet als klagers en zakkenvullers. En nu heeft de Hoge Raad de vloer aangeveegd met de politie en de Nederlandse Staat. Ik ben niet snel emotioneel, maar dit... We hebben zó lang gevochten.”