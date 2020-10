Politie arresteert vier verdachten in groot drugsonderzoek

Gezinspak­ket met grafkistje genomi­neerd: landelijk een groot succes

26 oktober ‘Er was eens een hele leuke tor, maar toen ging hij dood’: het begin van een familiespel over doodgaan, afscheid nemen, begraven en herinneren. Het werd in mei gelanceerd door kinderpraktijk Villa Hoep uit Hazerswoude-Dorp. Tor-is-dood is nu genomineerd voor de Dutch Funeral Awards.