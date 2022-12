Politie en OM kampen met personeelstekort: ‘We rollen minder hennepkwekerijen op’

Aan de wandel Waar vroeger het wilde water kolkte wandel je nu door het weidse groen langs langs knotwilgen en molens

Smalle wegen tussen groene dekens van weilanden wisselen af met begroeide duinpaden langs de Lek. Halverwege stap je terug in de tijd in het historische centrum van Schoonhoven. Deze wandeling tussen Ammerstol en de Zilverstad is er een met vele gezichten.

